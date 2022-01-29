RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рабінович: тема миру сьогодні хвилює всіх, не тільки українців

Автор: Артем Горовенко

Тема миру сьогодні хвилює всіх, не тільки українців. У стан паніки занурюється весь світ.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович під час брифінгу у ВР.

"Тема миру сьогодні хвилює всіх, не тільки українців. У стан паніки занурюється весь світ. Так от хочу заспокоїти: війни не буде. Це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков, який приходив до парламенту і умовляв керівників фракцій пояснити людям, що війни не буде", - заявив Рабінович.

Разом з тим Рабінович закликав українців не піддаватися паніці, не впадати у відчай, і вірити тим, хто послідовно веде країну до миру.

Нагадаємо, на кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. При цьому їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

У командуванні ООС кажуть, що вторгнення Росії в Україну може пройти в лютому. Про такий сценарій також заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що підстав вважати, що вторгнення Росії буде найближчим часом, немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРабінович