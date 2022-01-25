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Будет ли вторжение России в Украину в ближайшее время: ответ Резникова

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Киев, Вторник 25 января 2022 10:22
Будет ли вторжение России в Украину в ближайшее время: ответ Резникова Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оснований считать, что завтра будет вторжение России не существует с точки зрения военных. Впрочем, такая угроза есть.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра в Раде.

По его словам, сегодня ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали.

"Оснований считать, что завтра будет вторжение не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят, не будут развиваться, угроза есть", - заявил он.

Что говорят в СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после заседания СНБО назвал физически невозможным вторжение России в Украину. По его словам, на сегодняшний день нет никаких оснований для полномасштабного российского наступления.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что все под контролем и нет причин для паники.

Напомним, в СНБО назвали точное число российских войск на границе с Украиной.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что вторжение России в Украину может стать для президента РФ Владимира Путина "новой Чечней".

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Российская Федерация Украина Алексей Резников
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