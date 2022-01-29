Рабинович: тема мира сегодня волнует всех, не только украинцев

Тема мира сегодня волнует всех, не только украинцев. В состояние паники погружается весь мир.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович во время брифинга в ВР.

"Тема мира сегодня волнует всех, не только украинцев. В состояние паники погружается весь мир. Так вот хочу успокоить: войны не будет. Это подтвердил министр обороны Алексей Резников, который приходил в парламент и уговаривал руководителей фракций объяснить людям, что войны не будет", - заявил Рабинович.

Вместе с тем Рабинович призвал украинцев не поддаваться панике, не впадать в отчаяние, и верить тем, кто последовательно ведет страну к миру.