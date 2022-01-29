Рабінович: тема миру сьогодні хвилює всіх, не тільки українців

Тема миру сьогодні хвилює всіх, не тільки українців. У стан паніки занурюється весь світ.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович під час брифінгу у ВР.

"Тема миру сьогодні хвилює всіх, не тільки українців. У стан паніки занурюється весь світ. Так от хочу заспокоїти: війни не буде. Це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков, який приходив до парламенту і умовляв керівників фракцій пояснити людям, що війни не буде", - заявив Рабінович. Разом з тим Рабінович закликав українців не піддаватися паніці, не впадати у відчай, і вірити тим, хто послідовно веде країну до миру.