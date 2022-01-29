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Рабінович: тема миру сьогодні хвилює всіх, не тільки українців

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Києва, Субота 29 січня 2022 19:10
Рабінович: тема миру сьогодні хвилює всіх, не тільки українців Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Тема миру сьогодні хвилює всіх, не тільки українців. У стан паніки занурюється весь світ.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович під час брифінгу у ВР.

"Тема миру сьогодні хвилює всіх, не тільки українців. У стан паніки занурюється весь світ. Так от хочу заспокоїти: війни не буде. Це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков, який приходив до парламенту і умовляв керівників фракцій пояснити людям, що війни не буде", - заявив Рабінович.

Разом з тим Рабінович закликав українців не піддаватися паніці, не впадати у відчай, і вірити тим, хто послідовно веде країну до миру.

Нагадаємо, на кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. При цьому їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

У командуванні ООС кажуть, що вторгнення Росії в Україну може пройти в лютому. Про такий сценарій також заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що підстав вважати, що вторгнення Росії буде найближчим часом, немає.

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Російська Федерація Рабінович
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