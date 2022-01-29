Рабінович: тема миру сьогодні хвилює всіх, не тільки українців
Тема миру сьогодні хвилює всіх, не тільки українців. У стан паніки занурюється весь світ.
Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович під час брифінгу у ВР.
"Тема миру сьогодні хвилює всіх, не тільки українців. У стан паніки занурюється весь світ. Так от хочу заспокоїти: війни не буде. Це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков, який приходив до парламенту і умовляв керівників фракцій пояснити людям, що війни не буде", - заявив Рабінович.
Разом з тим Рабінович закликав українців не піддаватися паніці, не впадати у відчай, і вірити тим, хто послідовно веде країну до миру.
Нагадаємо, на кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. При цьому їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.
У командуванні ООС кажуть, що вторгнення Росії в Україну може пройти в лютому. Про такий сценарій також заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що підстав вважати, що вторгнення Росії буде найближчим часом, немає.