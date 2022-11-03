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Рабинович і Васильківський позбавлені депутатських мандатів

Фото: Рабинович і Васильківський позбавлені депутатських мандатів (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Двоє депутатів Верховної Ради втратили мандати у зв’язку з позбавленням громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram депутата Ради від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні ухвалила постанови щодо припинення депутатських повноважень Ігоря Васильковського ("Слуга народу") та Вадима Рабіновича (ОПЗЖ).

Зокрема, за постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Ігоря Васильковського віддали свої голоси 294 народні обранці. Голосів "проти" немає, один депутат від ОПЗЖ утримався. За позбавлення мандату Рабіновича проголосувало 302 нардепи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Верховна рада може достроково позбавити народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського мандатів. Відповідні документи вже внесли в парламент.

Також раніше ми писали, що Верховна рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.

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РабіновичВерховна рада