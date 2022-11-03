Рабинович и Васильковский лишены депутатских мандатов

Два депутата Верховной Рады потеряли мандаты в связи с лишением гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram депутата Рады от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

В частности, за постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Игоря Васильковского отдали свои голоса 294 народных избранника. Голосов "против" нет, один депутат от ОПЗЖ воздержался. За лишение мандата Рабиновича проголосовало 302 нардепа.

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании приняла постановления по прекращению депутатских полномочий Игоря Васильковского ("Слуга народа") и Вадима Рабиновича (ОПЗЖ).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Верховная рада может досрочно лишить народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского мандатов. Соответствующие документы уже были внесены в парламент.

Также раньше мы писали, что Верховная рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий Украины.

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