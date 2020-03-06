ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рабинович рассказал, почему его фракция поддержала отставку Рябошапки

Новости » Политика     06.03.2020 - 10:03
Рабинович рассказал, почему его фракция поддержала отставку Рябошапки
Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабошапка не смог обеспечить обещанные посадки топ-коррупционеров

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович считает, что Руслан Рябошапка не оправдал оказанное доверие общества на посту генерального прокурора Украины, поэтому его фракция поддержала его отставку. Об этом он заявил в четверг, 5 марта, в кулуарах парламента во время рассмотрения Верховной Радой вопроса о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, передает РБК-Украина.

"Нам обещали посадки весной, но уже наступила следующая весна - и ничего не сделано. Зато в отставку отправлены те профессионалы, которые еще оставались в системе", - заявил Рабинович.

Сопредседатель партии также убежден, что Рябошапка не оправдал доверия общества, требовавшего решительных действий по искоренению коррупции.

"На президентских выборах Зеленский победил еще и потому, что у общества был запрос на очищение власти от тех чиновников, которые в течение пяти предыдущих лет грабили страну. Нам говорили о громких делах по "Укроборонпрому". И что получилось? Ничего", - добавил Рабинович.

Напомним, Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания в четверг, 5 марта, выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Он высказал мнение, что чиновники не должны занимать должности, если их работа не приносит результата.

Добавим также, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко заявил, что во время заседания фракции не прозвучали фамилии других вероятных кандидатов на должность генпрокурора, кроме народного депутата Сергея Ионушаса.

По информации источников РБК-Украина, окружении уволенного с должности генерального прокурора Руслана Рябошапки уверены, что у его отставки трое бенефициаров: Игорь Коломойский, Арсен Аваков и Андрей Ермак.

Отставка Рябошапки выгодна Коломойскому, Авакову и Ермаку, - источники Из ОГП уйдут все заместители Рябошапки, кроме Холодницкого
Новости Украины ГПУотставкаРабиновичРуслан Рябошапка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь