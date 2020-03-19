Рабинович: паника - страшнее коронавируса

Народный депутат Украины, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За житья" Вадим Рабинович призвал украинцев не разводить панику в связи с распространением коронавируса в Украине, поскольку как раз паника "страшнее, чем какая-либо эпидемия". Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я сегодня был магазинах, аптеках и только на Печерске нашел маски и дезинфицирующие средства. Я не пойму, что вообще происходит в государстве! С другой стороны, у нас много мифов ходит о коронавирусе. Например, я знаю, что маска нужна в первую очередь тому, кто уже болеет, а не тому, кто здоров", - сказал политик.

Нардеп привел в пример ряд европейских стран, которые ввели весьма жесткие правила на время карантина.

"Например, британцы сказали, что будут изолировать людей старше 60-ти лет, считая, что остальные не входят в группу риска. Швеция вообще заявила, что ситуация с коронавирусом - следствие паники, поэтому ни предприятия, ни границы они не закрыли. Тогда как в Украине зафиксировали 16 больных и два смертельных случая, что сопоставимо со статисткой по гриппу. Поэтому ущерб от паники имеет больший эффект, чем сам коронавирус", - считает Рабинович.

По его словам, коронавирус - серьезнейший вызов государственному и социальному устройству, но паника заставляет людей делать необдуманные вещи. С другой стороны, Рабинович лично попросил главу Офиса президента Андрея Ермака разобраться, кто вывез из страны все маски и выразил готовность поддержать любые законы, которые предложит власть для защиты украинцев.

"Мы поддержали законопроект власти по противодействию коронавирусу несмотря на то, что он не совсем правильный. И сделали это потому, что нужно хоть что-то делать, нужно действовать! Однако "молчать" о промахах власти даже в это самое, пожалуй, сложное в истории Украины время, оппозиция не будет. У государства, к сожалению, отсутствует социальная политика - мы не можем, как англичане или американцы по полгода не ходить на работу и содержать семью", - добавил нардеп.

В то же время Рабинович считает, что в столь сложный период нынешнее правительство не в состоянии защитить страну.

"У новой власти - нет опыта, а учиться они не хотят. Например, закрытие метро - мера правильная, но это в случае, если люди останутся дома, а банки, аптеки, продовольственные магазины будут в пешей доступности или государство возьмет на себя ответственность за их работу (организует доставку медикаментов, например). А когда у нас тысячи людей толпятся на остановках в ожидании маршрутки - сюрреализм", - резюмировал нардеп.

Напомним, как писало РБК-Украина, в Киеве для работников, работа которых сегодня является особенно важной, городская власть планирует организовать развозку к местам работы на период карантина через коронавирус.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о планах частично восстановить работу метро в столице до завершения карантина.

Метро в Киеве закрыли с 23:00 17 марта. При этом наземный городской транспорт продолжил работать, но введены ограничения на число пассажиров - не более 10. Сообщалось, что до общественного транспорта не будут пускать пассажиров без масок.