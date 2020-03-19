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Кличко опроверг планы восстановить работу метро в Киеве до конца карантина

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 00:44
Кличко опроверг планы восстановить работу метро в Киеве до конца карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Остановка работы метро является вынужденной

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о планах частично возобновить работу метро в столице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Он подчеркнул, что заявление о возможности восстановить работу метро может быть личным мнением чиновников.

"Люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, не являются ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональная мысль, которую они выражают", - сказал Кличко.

Вместе с тем, он отметил, что сегодня, в ситуации, когда временно не работает метро, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта. Но пока их еще не достаточно.

Отмену движения метрополитена до 3 апреля Кличко называет вынужденными мерами для предотвращения распространения коронавируса.

"Мы понимаем, что ограничение передвижения по городу – это очень неудобно для его жителей. Но наша задача, чтобы вирус не распространялся стремительно. И одна из рекомендаций международных экспертов, в частности, наших коллег из Уханя, - это ограничение социальных контактов", - добавил мэр.

Ранее секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что из-за карантина в Киеве местная власть разрабатывает план запуска метро с ограничениями.

Метро в Киеве закрыли с 23:00 17 марта. При этом наземный городской транспорт продолжил работать, но введены ограничения на число пассажиров - не более 10. Кроме того, в общественный транспорт не будут пускать пассажиров без масок.

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