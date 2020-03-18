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В Киеве и еще 4 городах число пассажиров будут контролировать спецгруппы полиции

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 17:13
В Киеве и еще 4 городах число пассажиров будут контролировать спецгруппы полиции
Фото: полицейские будут следить за соблюдением карантина (mvs.gov.ua)

В других регионах эту работу будут проводить сотрудники патрульной полиции

В Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове и Киевской области специальные мобильные группы Национальной полиции будут проверять соблюдение карантинных ограничений во время пассажирских перевозок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НПУ.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, в остальных регионах эту работу будут проводить сотрудники патрульной полиции. Кроме того, наряды полиции также будут дежурить возле авто- и железнодорожных вокзалов.

"Подчеркиваю: наша основная задача - разъяснить людям необходимость четкого соблюдения введенных алгоритмов. Мы будем работать не для того, чтобы наказать, а для того - чтобы предупредить. Однако в случае выявления нарушений будем действовать, как того требует закон", - отметил Клименко.

Напомним, с 18 марта, согласно распоряжению Кабинета министров, на всей территории Украины запрещены автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также в трамваях, троллейбусах и маршрутках разрешено одновременно перевозить лишь до 10 пассажиров.

Также сообщалось, что в Киевской и Черновицкой областях, а также в Радомышле Житомирской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Детально обо всех действующих ограничениях и ответственности за их нарушение - на РБК-Украина.

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