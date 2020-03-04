Рабинович опроверг данные рейтинга депутатов-прогульщиков

Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабинович прокомментировал данные рейтинга "Опоры"

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платфомы - За життя" Вадим Рабинович опровергает данные рейтинга, опубликованные Гражданской сетью "Опора", согласно которому он пропустил наибольшее количество голосований за полгода работы Верховной рады Украины девятого созыва. Об этом он сообщил в кулуарах Верховной рады, передает РБК-Украина.

"Я ознакомился с рейтингами прогульщиков. Получается, что меня ни одного дня не было в Верховной раде! Хочу всем объяснить: "Слуги народа" приняли закон, которым превратили депутатов и руководителей фракций в "собак Павлова". То есть зажигается лампочка, она жмет лапой – и еда выпадает! Это означает, что наша зарплата зависит от того, сколько раз я нажал на кнопку при голосовании. Более того, если я не нажимаю ее, но нахожусь в зале, работаю, я не считаюсь присутствующим. Получается, что я, как глава фракции, не должен вести консультации с фракцией, не должен обсуждать вопросы по голосованиям, а должен жать кнопочку", - сказал политик.

Рабинович считает, что народных депутатов делают бесправными.

"Они хотят, чтобы за ту подачку, что они мне платят за сидение на месте, я не работал с фракцией и не выполнял своих обязанностей? Не дождутся! Повторяю: я каждый день нахожусь в парламенте, журналисты меня видят - я работал, работаю и буду работать", - резюмировал Рабинович.

Как сообщало РБК-Украина, 4 марта Верховная рада официально уволила Кабинет министров Алексея Гончарука во время внеочередного заседания парламента.

Ранее Рада одобрила назначение на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. За проголосовали 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.

Также парламент проголосовал за назначение нового состав Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. При этом пять министров из прошлого правительства сохранили свои должности, а четыре должности остаются вакантными.