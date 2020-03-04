Рабінович спростував дані рейтингу депутатів-прогульників

Фото: Вадим Рабянович (zagittya.com.ua)

Рабянович прокоментував дані рейтингу "Опори"

Співголова фракції "Опозиційної платфоми - За життя" Вадим Рабінович спростовує дані рейтингу, які опубліковала Громадянська мережа "Опора", згідно з яким він пропустив найбільшу кількість голосувань за півроку роботи Верховної ради України дев'ятого скликання. Про це він повідомив в кулуарах Верховної ради, передає РБК-Україна.

"Я ознайомився з рейтингами прогульників. Виходить, що мене жодного дня не було у Верховній раді! Хочу всім пояснити: "Слуги народу" прийняли закон, яким перетворили депутатів і керівників фракцій в "собак Павлова". Тобто запалюється лампочка, вона тисне лапою – і їжа випадає! Це означає, що наша зарплата залежить від того, скільки разів я натиснув на кнопку при голосуванні. Більш того, якщо я не натискаю її, але перебуваю в залі, працюю, я не є присутнім. Виходить, що я, як голова фракції, не повинен вести консультації з фракцією, не повинен обговорювати питання голосуванням, а повинен натискати кнопочку", - сказав політик.

Рабінович вважає, що народних депутатів роблять безправними.

"Вони хочуть, щоб за ту подачку, що вони мені платять за сидіння на місці, я не працював з фракцією і не виконував своїх обов'язків? Не дочекаються! Повторюю: я кожен день перебуваю в парламенті, журналісти мене бачать - я працював, працюю і буду працювати", - резюмував Рабінович.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 березня Верховна рада офіційно звільнила Кабінет міністрів Олексія Гончарука під час позачергового засідання парламенту.

Раніше Рада схвалила призначення на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За проголосували 291 нардеп, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували.

Також парламент проголосував за призначення нового складу Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. При цьому п'ять міністрів з попереднього уряду зберегли свої посади, а чотири посади залишаються вакантними.