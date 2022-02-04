ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пытки в донецкой "Изоляции": боевику "ДНР" сообщили о подозрении

Новина українською →
Киев, Пятница 04 февраля 2022 18:24
Пытки в донецкой "Изоляции": боевику "ДНР" сообщили о подозрении Фото: СБУ сообщила подозрение боевику "ДНР" - обвиняется в пытках в донецкой "Изоляции" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) установила боевика "ДНР", который пытал украинских военных и мирных граждан в незаконной донецкой тюрьме оккупантов "Изоляция". Ему заочно сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"СБУ задокументировала преступную деятельность боевика так называемой "МГБ ДНР" ("министерства государственной безопасности донецкой народной республики" - ред.)", - говорится в сообщении.

Он обвиняется в пытках и издевательствах над украинскими военными и мирными гражданами, что является нарушением законов и обычаев войны. В ходе следствия установлено, что преступления боевик совершал в донецкой тюрьме "Изоляция". Руководил "учреждением" его кум по кличке "Палыч". Его задержали в Киеве в ноябре прошлого года.

Боевику заочно сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  1. ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
  2. ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
  3. ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Решается вопрос об объявлении преступника в розыск.

Напомним, после задержания коменданта донецкой "Изоляции" "Палыча", в СБУ заявили, что это только верхушка айсберга.

Отметим, летом 2021 года по делу пытках в донецкой тюрьме "Изоляция" проходили 15 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Донбасс ДНР
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США