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Баканов о задержании коменданта "Изоляции": "Это лишь верхушка айсберга"

Новина українською →
Киев, Среда 10 ноября 2021 17:19
Баканов о задержании коменданта "Изоляции": "Это лишь верхушка айсберга" Фото: Иван Баканов, глава СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сделал заявление по поводу задержания боевика "Палыча", который был комендантом донецкой "Изоляции". По его словам, это лишь верхушка айсберга, но детали раскрыть пока не могут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы СБУ.

"Главное, что мы смогли найти и задержать это лицо, которое занималось пытками граждан. Поверьте, это лишь верхушка айсберга, но в интересах следствия мы не можем раскрывать детали", - сказал Баканов.

Главу СБУ также спросили на брифинге по поводу информации о том, что Денис Куликовский ("Палыч") якобы с 2019 года находится в Киеве и заключил соглашение о сотрудничестве с СБУ. Как отметил Баканов, он ничего о подобных сделках не знает.

"Он не мог заключать никаких соглашений с СБУ. Лично со мной никаких сделок не заключал. Если бы сделку заключил, его бы никогда не задержали. Главное, что он задержан и будет привлечен к ответственности. Но мы не можем определенные детали разглашать, чтобы следствие эффективно завершилось", - подчеркнул он.

Напомним, вчера стало известно о задержании Дениса Куликовского, которого считают комендантом донецкой "Изоляции" до 2018 года. По информации украинских СМИ, "Палыч" бежал в Россию и находился там с 2019 года.

Как писало РБК-Украина, сегодня боевику "Палычу" должны избрать меру пресечения.

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Служба безопасности Украины ДНР Иван Баканов
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