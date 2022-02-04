ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тортури в Донецькій "Ізоляції": бойовику "ДНР" повідомили про підозру

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 18:24
Тортури в Донецькій "Ізоляції": бойовику "ДНР" повідомили про підозру Фото: СБУ повідомила підозру бойовику "ДНР"- звинувачується в тортурах в донецькій "Ізоляції" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) встановила бойовика "ДНР", який катував українських військових і мирних громадян у незаконній донецькій в'язниці окупантів "Ізоляція". Йому заочно повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

"СБУ задокументувала злочинну діяльність бойовика так званої "МДБ ДНР" ("Міністерства державної безпеки Донецької народної республіки" - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Він звинувачується в тортурах і знущаннях з українських військових і мирних громадян, що є порушенням законів і звичаїв війни. У ході слідства встановлено, що злочини бойовик скоював у Донецькій в'язниці "Ізоляція". Керував "установою" його кум на прізвисько "Палич". Його затримали в Києві у листопаді минулого року.

Бойовику заочно повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  1. ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
  2. ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації);
  3. ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Вирішується питання про оголошення злочинця в розшук.

Нагадаємо, після затримання коменданта донецької "Ізоляції" "Палича", в СБУ заявили, що це тільки верхівка айсберга.

Зазначимо, влітку 2021 року у справі тортурах у Донецькій в'язниці "Ізоляція" проходили 15 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Донбас ДНР
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США