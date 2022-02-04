Тортури в Донецькій "Ізоляції": бойовику "ДНР" повідомили про підозру
Служба безпеки України (СБУ) встановила бойовика "ДНР", який катував українських військових і мирних громадян у незаконній донецькій в'язниці окупантів "Ізоляція". Йому заочно повідомили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.
"СБУ задокументувала злочинну діяльність бойовика так званої "МДБ ДНР" ("Міністерства державної безпеки Донецької народної республіки" - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Він звинувачується в тортурах і знущаннях з українських військових і мирних громадян, що є порушенням законів і звичаїв війни. У ході слідства встановлено, що злочини бойовик скоював у Донецькій в'язниці "Ізоляція". Керував "установою" його кум на прізвисько "Палич". Його затримали в Києві у листопаді минулого року.
Бойовику заочно повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації);
- ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Вирішується питання про оголошення злочинця в розшук.
Нагадаємо, після затримання коменданта донецької "Ізоляції" "Палича", в СБУ заявили, що це тільки верхівка айсберга.
Зазначимо, влітку 2021 року у справі тортурах у Донецькій в'язниці "Ізоляція" проходили 15 осіб.