Тортури в Донецькій "Ізоляції": бойовику "ДНР" повідомили про підозру

Служба безпеки України (СБУ) встановила бойовика "ДНР", який катував українських військових і мирних громадян у незаконній донецькій в'язниці окупантів "Ізоляція". Йому заочно повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ .

"СБУ задокументувала злочинну діяльність бойовика так званої "МДБ ДНР" ("Міністерства державної безпеки Донецької народної республіки" - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Він звинувачується в тортурах і знущаннях з українських військових і мирних громадян, що є порушенням законів і звичаїв війни. У ході слідства встановлено, що злочини бойовик скоював у Донецькій в'язниці "Ізоляція". Керував "установою" його кум на прізвисько "Палич". Його затримали в Києві у листопаді минулого року.

Бойовику заочно повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації); ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Вирішується питання про оголошення злочинця в розшук.