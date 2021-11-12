Пытки задержанных и участие ФСБ: комендант "Изоляции" дал показания СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала показания одного из руководителей незаконной тюрьмы оккупантов "Изоляция". Он рассказал о том, как пытали задержанных.

Он рассказал, что работал там с 2014 года, был инспектором охраны, следил за безопасностью до декабря 2014 года, потом назначили начальником.

"Моя роль была вытянуть правдивые, скажем так, показания. При каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, врач был, чтобы если человеку стало плохо, он ее откачивал", - рассказал он.

По его словам, к задержанным, которые не шли на сотрудничество, применялись пытки.

"А именно: "тапик", он же телефонный аппарат, привязывали либо к ногам, к пальцам, либо "Док", который это все делал, он же Симонов Станислав, он привязывал к гениталиям. Людей сажали или в одиночную камеру, где нет туалета, ничего, потом не выводили их в туалет, давали бутылку, или по приказу Евдокимова Василия, он же "Ленин", мне поступал приказ поставить человека на сутки, чтобы он стоял. Не кормить, не поить, чтобы только дал показания", - отметил он.

Подготовка терактов против украинских спецназовцев

Боевик рассказал, как подорвали автомобиль контрразведчика Александра Хараберюша, сотрудника СБУ.

"Это все готовилось на территории "Изоляции". Там стоял Ланд Крюйсер Прадо зеленого цвета, ну он был поломан, скажем так. И они приезжали в масках и одного сотрудника, работающего сейчас в "ЦСО МГБ ДНР", учили прикремливать к днищу автомобиля, ну так понимаю, взрывное устройство. После чего, когда произошел теракт на территории Украины, "Ленин" приезжал и хвастался лично: "О, наша работа, смотри", - рассказал боевик.

Подрыв автомобиля полковника разведки в Киеве Максима Шаповалова тоже их работа, отметил боевик.

В чем подозревают боевика

Ему объявили подозрения по таким статьям

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Приморский районный суд Мариуполя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.