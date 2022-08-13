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Намагався вести розвідку. ЗСУ знищили безпілотник над Одеською областю

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Одеса, Субота 13 серпня 2022 15:02
Намагався вести розвідку. ЗСУ знищили безпілотник над Одеською областю Фото: російський безпілотник "Орлан-10" (24tv)
Автор: Руслан Гаращенко

У суботу вдень над Одеською областю Збройні сили України збили ворожий безпілотник, який намагався вести розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряного командування "Південь".

"13 серпня, близько 13.00, в небі над Одещиною воїнами зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Південь" знищений черговий російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу українські війська знищили чотири безпілотники типу "Орлан-10" і один штурмовик Су-25.

Зазначимо, що ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів. Загалом РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже близько 43 400 своїх військових убитими.

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