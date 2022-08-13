Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России

ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов. В целом РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 400 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Напомним, по данным британской разведки, даже если войскам РФ удастся существенно отремонтировать мосты на юге оккупированной Украины, они останутся ключевой уязвимостью. Поскольку наземное обеспечение нескольких тысяч их войск на западном берегу, вероятно, зависит лишь от двух понтонных пунктов переправы.

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