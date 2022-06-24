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Пытали украинцев в Черниговской области: трем оккупантам сообщили о подозрении

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Черниговская область, Пятница 24 июня 2022 16:51
Пытали украинцев в Черниговской области: трем оккупантам сообщили о подозрении Фото: трем оккупантам сообщили о подозрении в пытках украинцев (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители заочно сообщили трем российским военным о подозрении в пытках местных жителей в Черниговской области в период временной оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что в период временной оккупации сел Вишневое, Слобода и Лукашовка подозреваемые в группе с другими захватчиками врывались в дома украинцев и, угрожая расстрелом, требовали сообщить информацию о расположении личного состава и техники ВСУ.

"Не получив ответа, захватчики отдавали приказы подчиненным издеваться над людьми и сами непосредственно принимали в этом участие", - сообщают в СБУ.

Один из пострадавших рассказал, что оккупанты били его оружием и металлическими предметами, угрожали убить жену и сына, а после этого вылили на него три бутылки легковоспламеняющейся жидкости и угрожали поджечь.

Еще одного пострадавшего российские военные держали в неотапливаемом складском помещении в морозную погоду, где над ним издевались и били. Его престарелую мать захватчики держали в грузовом отделении автомобиля. Также они отобрали у потерпевшего машину и использовали ее для перевозки награбленного имущества.

Отмечается, что жестокое обращение оккупантов подтверждают многочисленные свидетели и потерпевшие, которые опознали преступников по фотографиям.

Трем военным заочно сообщили о подозрении относительно нарушения законов и обычаев войны, то есть жесткого обращения с гражданским населением на оккупированной территории по предварительному сговору группы лиц.

Напомним, в Чернигове начался суд над российским военным, который обвиняется в обстреле многоэтажки в городе.

Кроме того, разведка сообщает, что оккупанты похищают родных и детей украинских защитников.

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