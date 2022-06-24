Пытали украинцев в Черниговской области: трем оккупантам сообщили о подозрении
Правоохранители заочно сообщили трем российским военным о подозрении в пытках местных жителей в Черниговской области в период временной оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что в период временной оккупации сел Вишневое, Слобода и Лукашовка подозреваемые в группе с другими захватчиками врывались в дома украинцев и, угрожая расстрелом, требовали сообщить информацию о расположении личного состава и техники ВСУ.
"Не получив ответа, захватчики отдавали приказы подчиненным издеваться над людьми и сами непосредственно принимали в этом участие", - сообщают в СБУ.
Один из пострадавших рассказал, что оккупанты били его оружием и металлическими предметами, угрожали убить жену и сына, а после этого вылили на него три бутылки легковоспламеняющейся жидкости и угрожали поджечь.
Еще одного пострадавшего российские военные держали в неотапливаемом складском помещении в морозную погоду, где над ним издевались и били. Его престарелую мать захватчики держали в грузовом отделении автомобиля. Также они отобрали у потерпевшего машину и использовали ее для перевозки награбленного имущества.
Отмечается, что жестокое обращение оккупантов подтверждают многочисленные свидетели и потерпевшие, которые опознали преступников по фотографиям.
Трем военным заочно сообщили о подозрении относительно нарушения законов и обычаев войны, то есть жесткого обращения с гражданским населением на оккупированной территории по предварительному сговору группы лиц.
Напомним, в Чернигове начался суд над российским военным, который обвиняется в обстреле многоэтажки в городе.
Кроме того, разведка сообщает, что оккупанты похищают родных и детей украинских защитников.