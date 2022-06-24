Катували українців в Чернігівській області: трьом окупантам повідомили про підозру

Правоохоронці заочно повідомили трьом російським військовим про підозру у катуванні місцевих мешканців в Чернігівській області під час тимчасової окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Зазначається, що під час тимчасової окупації сіл Вишневе, Слобода та Лукашівка підозрювані у групі з іншими загарбниками вдиралися до осель українців і, погрожуючи розстрілом, вимагали повідомити інформацію про розташування особового складу і техніки ЗСУ.

"Не отримавши відповіді, загарбники віддавали накази підлеглим знущатися над людьми і самі безпосередньо брали у цьому участь", - повідомляють в СБУ.

Один з потерпілих розповів, що окупанти били його зброєю та металевими предметами, погрожували вбити дружину та сина, а після цього вилили на нього три пляшки легкозаймистої рідини і погрожували підпалити.

Ще одного потерпілого російські військові тримали в неопалюваному складському приміщенні в морозну погоду, де над ним знущались і били. Його матір похилого віку загарбники тримали у вантажному відділенні автомобіля. Також вони відібрали у потерпілого машину і використовували її для перевезення награбованого майна.

Зазначається, що жорстоке поводження окупантів підтверджують численні свідки і потерпілі, які впізнали злочинців за фотографіями.

Трьом військовим заочно повідомили про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни, тобто жорсткого поводження з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групи осіб.