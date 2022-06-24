ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Катували українців в Чернігівській області: трьом окупантам повідомили про підозру

Новость на русском →
Чернігівська область, П'ятниця 24 червня 2022 16:51
Катували українців в Чернігівській області: трьом окупантам повідомили про підозру Фото: трьом окупантам повідомили про підозру у катуванні українців (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці заочно повідомили трьом російським військовим про підозру у катуванні місцевих мешканців в Чернігівській області під час тимчасової окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що під час тимчасової окупації сіл Вишневе, Слобода та Лукашівка підозрювані у групі з іншими загарбниками вдиралися до осель українців і, погрожуючи розстрілом, вимагали повідомити інформацію про розташування особового складу і техніки ЗСУ.

"Не отримавши відповіді, загарбники віддавали накази підлеглим знущатися над людьми і самі безпосередньо брали у цьому участь", - повідомляють в СБУ.

Один з потерпілих розповів, що окупанти били його зброєю та металевими предметами, погрожували вбити дружину та сина, а після цього вилили на нього три пляшки легкозаймистої рідини і погрожували підпалити.

Ще одного потерпілого російські військові тримали в неопалюваному складському приміщенні в морозну погоду, де над ним знущались і били. Його матір похилого віку загарбники тримали у вантажному відділенні автомобіля. Також вони відібрали у потерпілого машину і використовували її для перевезення награбованого майна.

Зазначається, що жорстоке поводження окупантів підтверджують численні свідки і потерпілі, які впізнали злочинців за фотографіями.

Трьом військовим заочно повідомили про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни, тобто жорсткого поводження з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групи осіб.

Нагадаємо, у Чернігові почався суд над російським військовим, який звинувачується в обстрілі багатоповерхівки у місті.

Окрім того, розвідка повідомляє, що окупанти викрадають рідних та дітей українських захисників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна Росії проти України
NEWS
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
DAILY
На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні