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Оккупанты похищают родных и детей украинских военных, - разведка

Новина українською →
Пятница 24 июня 2022 15:12
Оккупанты похищают родных и детей украинских военных, - разведка Фото: оккупанты похищают родственников военных ВСУ, в том же числе и детей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Случаи похищения родственников украинских бойцов на временно оккупированных территориях участились. Оккупанты пытаются таким образом шантажировать наших военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

"К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или же с помощью коллаборантов-предателей", - пишет пресс-служба разведки.

Случаи похищения людей участились на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Также недавно стало известно о том, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей нашего защитника.

"В дальнейшем, россияне могут связываться с военнослужащими и требовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных", - добавляет пресс-служба разведки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты начали проводить"перепись населения " среди жителей Мариуполя.

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