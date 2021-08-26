Пытаетесь присвоить чужую историю и культуру: Кулеба резко обратился к России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к коллегам из Российской Федерации. Он заявил о желании россиян приватизировать чужое.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова министра на брифинге .

Кулеба прокомментировал реакию РФ на установление Дня украинской государственности 28 июля, в День крещения Руси-Украины.

"Российские коллеги, Украине в отличие от вас не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", - заявил Кулеба.

По его словам, попытки Москвы называться центром - они не новые, они были и сотни лет назад.

"Два Киева нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", - заявил он.