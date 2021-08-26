ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пытаетесь присвоить чужую историю и культуру: Кулеба резко обратился к России

Новина українською →
Киев, Четверг 26 августа 2021 12:09
Пытаетесь присвоить чужую историю и культуру: Кулеба резко обратился к России Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к коллегам из Российской Федерации. Он заявил о желании россиян приватизировать чужое.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.

Кулеба прокомментировал реакию РФ на установление Дня украинской государственности 28 июля, в День крещения Руси-Украины.

"Российские коллеги, Украине в отличие от вас не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", - заявил Кулеба.

По его словам, попытки Москвы называться центром - они не новые, они были и сотни лет назад.

"Два Киева нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", - заявил он.

Напомним, Зеленский внес в Раду законопроект об установлении еще одного государственного выходного в Украине.

Отметим, 24 августа Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Российская Федерация
NEWS
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
DAILY
Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет
Александр Белоусфинансовый редактор Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет