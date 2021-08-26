ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Намагаєтесь привласнити чужу історію та культуру: Кулеба різко звернувся до Росії

Новость на русском →
Київ, Четвер 26 серпня 2021 12:09
Намагаєтесь привласнити чужу історію та культуру: Кулеба різко звернувся до Росії Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба звернувсь до колег з Російської Федерації. Він заявив про бажання росіян приватизувати чуже.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.

Кулеба прокоментував реацію РФ на встановлення Дня української державності 28 липня, в День хрещення Русі-України.

"Російські колеги, Україні на відміну від вас не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячі років, так і лишаємось на ній. Це ви намагаєтесь привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде", - заявив Кулеба.

За його словами, спроби Москви називатись центром - вони є не нові, вони були і сотні років тому.

"Два Києва немає. Є один Київ і це український Київ. Це столиця української держави. Він з самого початку був столицею Древньої Русі. Це наша історія. Наше сьогодення. Наше минуле", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський вніс в Раду законопроект про встановлення ще одного державного вихідного в Україні.

Зазначимо, 24 серпня Зеленський підписав указ про відзначення Дня української державності

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Російська Федерація
NEWS
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
DAILY
Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років
Олександр Білоусфінансовий редактор Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років