Зеленский внес в Раду законопроект об еще одном государственном выходном в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает введение еще одного праздничного выходного в Украине. Он может появиться 28 июня во День украинской государственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Рады.
Проект закона предусматривает внесение изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День украинской государственности.
Документ внесен в парламент 25 августа и определенный президентом как неотложный.
Сейчас законопроект находится на рассмотрении руководства парламента.
Напомним, 24 августа Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности.
Сделать этот день государственным выходным можно только по решению Рады.
День украинской государственности будут праздновать в День крещения Руси-Украины - 28 июля.