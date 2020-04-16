Пылевая буря в Киеве: госпитализированы пять человек

В Результате пылевой бури в Киеве за день было госпитализировано пять человек. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Киевской аварийно-спасательной службе.

Как сообщили в службе, люди травмировались из-за падения деревьев и телеантенн.

"За день были случаи. Их было всего пять вызовов. Людям на голову падали и деревья, и куски железа, и телевизионная антенна. Госпитализировали всех. Это было примерно с 14:00 до 16:00", - сообщили в службе.

В то же время спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага сообщила, что в Киеве сегодня упали два столба электросетей.

"У нас звонили о том, что в некоторых местах падали столбы. Два столба упало и один обрыв линии электросетей. Этим будет заниматься "Киевсвет". Что касается пострадавших людей, сложно сказать, возможно были такие случаи, но если человек пострадал и не заблокирована вызывают сразу скорую. Каких-то чрезвычайных ситуаций, где бы работали спасатели в Киеве не было", - добавила она.

Напомним, под Киевом из-за пылевой бури столкнулись шесть автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли люди и еще несколько получили травмы.

Кроме того, сильный ветер разрушил часть конструкций на Подольском мосту в столице.

Добавим, что 16 апреля в Украине ожидаются шквальные порывы ветра свыше 22 м/с. Сегодня Киевом и окрестностями пронеслась песчаная буря. В полиции призвали пешеходов без необходимости не выходить на улицу.