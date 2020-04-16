ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве сильный ветер повалил часть конструкций Подольского моста

Новости » Происшествия     16.04.2020 - 15:59
В Киеве сильный ветер повалил часть конструкций Подольского моста
Фото: Подольский мостовой переход (facebook.com/povoroznyk.m)

Конструкции неповрежденные, раненых нет

В Киеве из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня, 16 апреля, из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. Конструкции моста не повреждены, пострадавших нет", - сообщил Поворозник.

Он добавил, что на объекте уже выполняются работы по их восстановлению.

В КГГА рекомендовали гражданам держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.

Напомним, 16 апреля в Украине ожидаются шквальные порывы ветра свыше 22 м/с. Сегодня Киевом и окрестностями пронеслась песчаная буря. В полиции призвали пешеходов без необходимости не выходить на улицу.

Также сообщалось, что в результате непогоды на подъезде к Киеву столкнулись четыре грузовика и два легковых автомобиля. По данным патрульной полиции, в ДТП погибли люди.

В Украине объявлено штормовое предупреждение В Киеве не превышен радиационный фон из-за чернобыльского пожара, - КГГА
Новости Украины КиевГидрометцентрКиевмостПодолветер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь