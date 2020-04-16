В Киеве сильный ветер повалил часть конструкций Подольского моста

Фото: Подольский мостовой переход (facebook.com/povoroznyk.m)

Конструкции неповрежденные, раненых нет

В Киеве из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня, 16 апреля, из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. Конструкции моста не повреждены, пострадавших нет", - сообщил Поворозник.

Он добавил, что на объекте уже выполняются работы по их восстановлению.

В КГГА рекомендовали гражданам держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.

Напомним, 16 апреля в Украине ожидаются шквальные порывы ветра свыше 22 м/с. Сегодня Киевом и окрестностями пронеслась песчаная буря. В полиции призвали пешеходов без необходимости не выходить на улицу.

Также сообщалось, что в результате непогоды на подъезде к Киеву столкнулись четыре грузовика и два легковых автомобиля. По данным патрульной полиции, в ДТП погибли люди.