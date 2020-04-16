Пилова буря в Києві: госпіталізовано п'ять осіб 

Внаслідок пилової бурі в Києві за день було госпіталізовано п'ять осіб. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у Київській аварійно-рятувальній службі.

Як повідомили у службі, люди травмувалися через падіння дерев і телеантен.

"За день були випадки. Їх було загалом п’ять викликів. Людям на голову падали і дерева, і шматки заліза, і телевізійна антена. Госпіталізували всіх. Це було приблизно з 14:00 до 16:00", - повідомили у службі.

Водночас речник ДСНС Києва Світлана Водолага повідомила, що в Києві сьогодні впали два стовпи електромереж.

"У нас телефонували про те, що в деяких місцях падали стовпи. Два стовпи впало і один обрив лінії електромереж. Цим займатиметься "Київсвітло". Що стосується постраждалих людей, складно сказати, можливо були такі випадки, але якщо людина постраждала та не заблокована викликають одразу швидку. Якихось надзвичайних ситуацій, де б працювали рятувальники в Києві не було", - додала вона.

Нагадаємо, під Києвом через пилову бурю зіткнулися шість автомобілів. В наслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули люди і ще декілька травмувались.

Крім того, сильний вітер зруйнував частину конструкцій на Подільському мосту у столиці.

Додамо, що 16 квітня в Україні очікуються шквальні пориви вітру понад 22 м/с. Сьогодні Києвом та околицями пронеслася піщана буря. У поліції закликали пішоходів без нагальної потреби не виходити на вулицю.