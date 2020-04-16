Из-за сильного ветра под Киевом столкнулись 6 автомобилей, есть погибшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Столкнулись четыре грузовика и два легковых автомобиля, есть погибшие и раненые

В результате непогоды на подъезде к Киеву произошло масштабное ДТП, есть погибшие и травмированные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции в Facebook.

Инцидент произошел на автодороге "Киев-Ковель-Ягодын" в 55 километрах от Киева.

"Из-за непогоды на автодороге М-07, "Киев-Ковель-Ягодын" (55-й километр подъезда к Киеву) произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом участке перекрыто в обоих направлениях", - сообщили в полиции.

Сообщается, что ДТП случилось из-за недостаточной видимости на дороге в результате пыли, которая поднялась вверх из-за сильного ветра.

"Предупреждаем о сильных порывах ветра в столице и ее окрестностях. Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в дороге - остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", - отметили в патрульной полиции.

Попереджаємо про сильні пориви вітру у столиці та на її околицях. Наразі через пил, який здійнявся вгору внаслідок... Опубліковано Патрульна поліція України Четвер, 16 квітня 2020 р.

Ранее сообщалось, что 16 апреля в Украине ожидаются шквальные порывы ветра 17-22 м/с.

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