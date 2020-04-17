Пылевая буря и дым из Чернобыля: что происходит в Киеве сейчас

Вчера днем в Киеве началась пылевая буря. Причиной тому стали сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы. Вечером столицу накрыл дым от пожаров в Чернобыле и Житомирской области. Киевлян просили не выходить из дома и не открывать окна. Подробнее о причинах, последствиях и о том, что сейчас происходит в Киеве - в материале РБК-Украина.

Пылевая буря в Киеве 16 апреля

Пылевая буря накрыла Киев днем 16 апреля. Как рассказали в КГГА, причиной этому послужила зима без снега. Из-за отсутствия привычной нормы осадков уровень грунтовых вод снизился, на поверхности образовалась пыль. Ее поднял в воздух сильный штормовой ветер, о котором в ГСЧС предупреждали утром.

Из-за непогоды жителям столицы, которые оказались на улице, рекомендовали не подходить близко к деревьям, ЛЭП и рекламным щитам.

Множество ДТП, обвал моста и 5 пострадавших: последствия бури

В результате пылевой бури обрушилась часть временной конструкции Подольско-Воскресенского моста. В результате происшествия никто не пострадал, а строительные леса сразу же начали восстанавливать.

На Варшавской трассе за 55 км от Киева из-за плохой видимости произошло ДТП. Столкнулись 4 грузовика и два легковых автомобиля. Есть погибшие и пострадавшие., однако в полиции не уточнили точное число. Движение на трассе в обе стороны было перекрыто.

Из-за пылевой бури ряд ДТП произошел в Житомирской области. В результате плохой видимости не было видно дорожную разметку. Кроме того, на трассе Киев-Ковель с обеих сторон с полей на дорогу несло пыль.

Как рассказали РБК-Украина в Киевской аварийно-спасательной службе, за вчерашний день в столице было госпитализировано 5 человек.

"За день были случаи. Их было всего пять вызовов. Людям на голову падали и деревья, и куски железа, и телевизионная антенна. Госпитализировали всех. Это было примерно в с 14 до 16:00", - сообщили в службе.

Также в службе сообщили о том, что из-за сильного ветра в Киеве упали два столба электросетей.

Дым из Чернобыля в Киеве

Вечером Киев окутал густой дым из-за пожаров в Чернобыле и Житомирской области. Жителей столицы просили не выходить из дома и не открывать окна.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Огонь распространился почти на 100 гектаров и подобрался к хранилищам с радиоотходами. Открытый огонь удалось потушить только через 10 дней, 14 апреля, чему поспособствовал дождь. Однако очаги тления на тот момент оставались. Через два дня, 16 апреля, пожар возобновился. В ГСЧС сообщили о трех новых очагах тления, один из которых удалось потушить.

Как обезопасить себя на время задымленности

В КГГА дали рекомендации для киевлян в связи с задымленностью в воздухе. Специалисты призывают:

не выходить на улицу или ограничить пребывание там;

не открывать окна, особенно утром и вечером. Если же есть необходимость открыть окна, то их необходимо завесить мокрой тканью и менять ее периодически;

пользоваться воздухоочистителями;

периодически проводить влажную уборку, а также повысить влажность воздуха (поставить в доме емкости с водой);

пыть 2-3 литра воды за день (для взрослых), в частности подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Радиационный фон в Киеве

По данным КГГА, на 21:30 радиационный фон в Киеве был в пределах нормы.

Фото: Telegram-канал КГГА

На тот момент он составлял 0,14 микрозивертов (0,30 – норма).