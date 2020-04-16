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Киев накрыла пылевая буря: названа причина

Новости » Происшествия     16.04.2020 - 16:22
Киев накрыла пылевая буря: названа причина
Иллюстративное фото (flickr)

Такое погодное явление в столице обусловлено образованием значительного количества пыли из-за длительного отсутствия осадков

Пылевая буря в Киеве произошла в результате сильного ветра и отсутствия привычной нормы осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что такое погодное явление в столице обусловлено изменениями климата.

"Бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер", - пояснили в КГГА.

Столичные власти призвали жителей Киева, оказавшихся во время непогоды на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.

Напомним, сегодня в Киеве из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского моста. Конструкции моста остались невредимыми, никто не пострадал.

Также сообщалось, что в результате непогоды на подъезде к Киеву столкнулись четыре грузовика и два легковых автомобиля. По данным патрульной полиции, в ДТП погибли люди. Правоохранители призвали пешеходов без необходимости не выходить на улицу.

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