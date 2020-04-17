Загрязнение воздуха в Киеве: химической и радиологической угрозы явление не несет

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы

Из-за пожара в Чернобыле образовались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории города Киева, но оно не несет химической и радиологической угрозы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

Как отмечается, радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (м. Киев - 0,012 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч, м.

В ГСЧС сообщают, что из-за возгорания травяного настила и лесной подстилки в Вышгородском, Иванковском районах, на территории Ирпенской зоны, города Киева и Киевской области, а также на территории Житомирской области произошло распространение продуктов горения в воздухе на территории города Киева.

Напомним, в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер. Сейчас спасатели пытаются предотвратить распространение пожара.

РБК-Украина писало, что в Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения в результате пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области. Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу. Также ранее в Минздраве призвали людей не выходить из дома.