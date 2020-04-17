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Не открывать окна и оставаться дома: Минздрав дал советы в связи со смогом в Киеве

Новости » Общество     17.04.2020 - 10:10
Не открывать окна и оставаться дома: Минздрав дал советы в связи со смогом в Киеве
Фото: Максим Степанов (УНИАН)

Жителям Киева рекомендуют не выходить из дома

Министерство здравоохранения дало рекомендации гражданам в связи с сильным смогом в Киеве. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, киевляне должны больше времени оставаться дома, а также не открывать окна и делать влажную уборку помещений.

"По информации ГСЧС этот смог - следствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Важно, что по сообщению ГСЧС, химической и радиологической угрозы это явление не несет. Радиологический фон по городу Киев в пределах нормы. Но есть несколько советов по смогу. Ведь дым в воздухе может вызвать затруднение дыхания, раздражение глаз. Поэтому Минздрав советует как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу. Пить больше жидкости до 2-3 литров в сутки. Максимально не открывать дома окна. Проводить влажную уборку помещений", - заявил Степанов.

Ранее в Государственно службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что смог в Киеве образовался в связи с пожарами в Чернобыле, но он не несет химической и радиологической угрозы.

Также сообщалось, что из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне Киев возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Напомним, в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер. Сейчас спасатели пытаются предотвратить распространение пожара.

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Новости Украины КиевКиевМинистерство здравоохранения Украинызагрязнение воздуха
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