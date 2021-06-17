На пятницу в Украине объявлено штормовое предупреждение: какие области накроют грозы и град
В Украине 18 июня объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, в южной части и восточных областях следует ожидать грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).
В частности, ухудшение погоды прогнозируют в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму.
I степень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Напомним, в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.
Кроме того, гроза, молнии и ливень накрыли Мариуполь сегодня ночью.