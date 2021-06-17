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На п'ятницю в Україні оголошене штормове попередження: які області накриють грози та град

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Четвер 17 червня 2021 14:43
На п'ятницю в Україні оголошене штормове попередження: які області накриють грози та град Фото: в Україні очікуються грози, град та сильний вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні 18 червня оголошене штормове попередження. Синоптики прогнозують, грози, град та шквали.

Про це повідомили в УкрГідрометцентрі.

Так, у південній частині та східних областях слід очікувати на грози, в окремих районах - на град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

Зокрема, погіршення погоди прогнозують в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та в Криму.

I ступінь небезпечності означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

На п'ятницю в Україні оголошене штормове попередження: які області накриють грози та град

Нагадаємо, в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самойленко, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.

Крім того, гроза, блискавки і злива накрили Маріуполь сьогодні вночі.

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