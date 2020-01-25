В пятницу на Донбассе ранили украинского военного

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Всего зафиксировано 12 обстрелов

В течение минувших суток, 24 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

В частности, активность боевиков зафиксирована неподалеку Талаковки, Песок, Павлополя, Опросного, Невельского.

Кроме того, обстрелы велись вблизи Новолуганського, Луганского, рядом с Ореховым.

"Вчера, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета произвели 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет.

Напомним, на Донбассе 23 января, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем.

РБК-Украина писало, что командование ООС предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую (в районе Авдеевки)