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На Донбассе получил ранение один украинский военный

Новости » Происшествия     24.01.2020 - 18:33
На Донбассе получил ранение один украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

На Донбассе присутствовала снайперская активность

В пятницу, 24 января, в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Пять обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно неподалеку Талаковки, два раза рядом с Писками, вблизи Павлополя и в районе населенного пункта Опытное.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Новолуганского, дважды вблизи населенного пункта Луганское и рядом с Орехово.

"Сегодня, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 января На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Кроме того, украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что боевики на Донбассе скрывают от патрулей СММ ОБСЕ неотведенную технику. Патрули ОБСЕ не пускают на блокпостах возле ряда населенных пунктов.

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