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На Донбассе ранение получил один украинский военный

Новости » Происшествия     24.01.2020 - 07:31
На Донбассе ранение получил один украинский военный
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 11 раз нарушили режим тишины

На Донбассе, 23 января, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • неподалеку от Талаковки - из минометов калибра 82 мм выпустили 8 мин;
  • два раза рядом с Опитним - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия;
  • вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • рядом с Авдеевкой - из крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Водяного - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия

Три вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • дважды вблизи населенного пункта Хутор Свободный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
  • рядом с Ореховым - из гранатометов различных систем.

"Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщили в штабе.

С начала этих суток боевики из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", потерь нет.

Напомним, на Донбассе 22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Также РБК-Украина писало, что украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что боевики на Донбассе скрывают от патрулей СММ ОБСЕ неотведенную технику. Патрули ОБСЕ не пускают на блокпостах возле ряда населенных пунктов.

Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение На Донбассе боевики ведут огонь из жилых кварталов, - штаб ООС
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