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У п'ятницю на Донбасі поранили українського військового

Новини » Суспільство     25.01.2020 - 07:19
У п'ятницю на Донбасі поранили українського військового
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Всього зафіксовано 12 обстрілів

Протягом минулої доби, 24 січня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність.

Зокрема, активність бойовиків зафіксована неподалік Талаківки, Пісок, Павлополя, Опитного, Невельського.

Крім того, обстріли велися поблизу Новолуганського, Луганського, поруч з Оріховим.

"Вчора, 24 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету здійснили 5 пострілів по позиціям захисників Павлополя, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, на Донбасі, 23 січня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем.

РБК-Україна писало, що командування ООС пропонує для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (в районі Авдіївки)

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