Пятерых пострадавших из-за ракетного удара в Виннице отправляют вертолетами во Львов

Пятерых пострадавших в результате ракетного удара по Виннице в четверг, 14 июля , вертолетами отправят во Львов. Их состояние нуждается в помощи местных врачей.

Как сообщалось, Борзов ранее сообщил, что в больницах продолжают находиться 68 пострадавших, 14 из них в тяжелом состоянии и 4 - в критическом. Возможно, нескольких пациентов в скором времени перевезут во Львовский ожоговый центр.Отметим, количество жертв из-за ракетного удара по Виннице возросло до 24. В больнице погибла еще одна женщина.

Напомним, спасатели завершили разбор завалов, возникший в результате обстрела россиян Винницы 14 июля.