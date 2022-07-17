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Пятерых пострадавших из-за ракетного удара в Виннице отправляют вертолетами во Львов

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Винница, Воскресенье 17 июля 2022 16:59
Пятерых пострадавших из-за ракетного удара в Виннице отправляют вертолетами во Львов Фото: 5 пострадавших в результате удара по Виннице отправляют во Львов вертолетами (t.me/vinnytskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Пятерых пострадавших в результате ракетного удара по Виннице в четверг, 14 июля, вертолетами отправят во Львов. Их состояние нуждается в помощи местных врачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Как сообщалось, Борзов ранее сообщил, что в больницах продолжают находиться 68 пострадавших, 14 из них в тяжелом состоянии и 4 - в критическом. Возможно, нескольких пациентов в скором времени перевезут во Львовский ожоговый центр.Отметим, количество жертв из-за ракетного удара по Виннице возросло до 24. В больнице погибла еще одна женщина.

Напомним, спасатели завершили разбор завалов, возникший в результате обстрела россиян Винницы 14 июля.

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