Ракетный удар по Виннице: всех пропавших без вести разыскали

Спасатели разыскали всех людей, считавшихся пропавшими без вести в результате ракетного обстрела Винницы 14 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова .

Также он сообщил, что всех погибших в результате удара оккупантов идентифицировали.

Всего 24 человека стали жертвами ракетного обстрела города. Завтра, 17 июля, состоится прощание с погибшими в Виннице и области.

Борзов также сообщил, что в больницах продолжают находятся 68 пострадавших, 14 из них в тяжелом состоянии и 4 - в критическом. Возможно, нескольких пациентов вскоре перевезут во Львовской ожоговый центр.