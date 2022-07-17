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П'ятьох постраждалих через ракетний удар в Вінниці відправляють гелікоптерами до Львова

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Вінниця, Неділя 17 липня 2022 16:59
П'ятьох постраждалих через ракетний удар в Вінниці відправляють гелікоптерами до Львова Фото: 5 постраждалих внаслідок удару по Вінниці відправляють до Львова гелікоптерами (t.me/vinnytskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

П'ятьох постраждалих у наслідок ракетного удару по Вінниці в четвер, 14 липня, гелікоптерами відправлять до Львова. Їх стан потребує допомоги місцевих лікарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

Як повідомлялось, Борзов раніше повідомив, що у лікарнях продовжують перебувати 68 постраждалих, 14 з них у важкому стані та 4 - у критичному. Можливо, кількох пацієнтів незабаром перевезуть у Львівській опіковий центр.

Відзначимо, що кількість жертв через ракетний удар по Вінниці зросла до 24. У лікарні загинула ще одна жінка.

Нагадаємо, рятувальники завершили розбір завалів, що виникли внаслідок обстрілу росіян Вінниці 14 липня.

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