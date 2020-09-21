Пять теннисистов не сыграют на Ролан Гаррос из-за коронавируса

Сразу пять теннисистов не смогут выступить в квалификации Открытого чемпионата Франции из-за коронавируса. Два игрока сдали положительный тест, а еще трое контактировали с тренером, который также заразился инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

В соответствии с протоколом турнира, они отстранены от участия в соревнованиях и пробудут на самоизоляции в течение семи дней.

Организаторы турнира не раскрывают имена этих игроков, но по данным СМИ, это босниец Дамир Джумхур (именно у его тренера - позитивный тест на коронавирус), представитель Узбекистана Денис Истомин, серб Педжа Крштин, американец Эрнесто Эскобедо, испанец Бернабе Сапата Мираллес.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса, Ролан Гаррос несколько раз переносили. Изначально соревнования в нынешнем году были запланированы с 25 мая по 7 июня.

Турнир пройдет с 27 сентября по 11 октября, квалификация стартует на неделю раньше, 21 сентября.

В основную сетку турнира заявлены четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая. Сергей Стаховский и Илья Марченко сыграют в квалификации.

Напомним, из-за пандемии коронавируса был отменен травяной турнир серии "Большого шлема" Уимблдон.