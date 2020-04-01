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Уимблдон отменен из-за вспышки коронавируса

Новости » Спорт     01.04.2020 - 18:19
Уимблдон отменен из-за вспышки коронавируса
Фото: следующий Уимблдон состоится в 2021 году (wimbledon.com)

Турнир не состоится впервые с 1945 года

Организаторы турнира серии "Большого шлема" Уимблдон приняли решение отменить проведение травяного мэйджора в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Матчи должны были состоятся в Великобритании с 29 июня по 12 июля. Действующими чемпионами соревнований являются Новак Джокович (Сербия) и Симона Халеп (Румыния).

Сообщается, что организаторы не стали переносить соревнования на более поздний срок. Следующий 134 розыгрыш турнира будет ждать игроков и болельщиков уже в 2021 году (28 июня - 11 июля).

Проведение Уимблдона отменено впервые за 75 лет, когда турнир не состоялся из-за Второй Мировой войны.

На текущий момент проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

Ранее Федерация тенниса Франции приняла решение перенести турнир "Большего Шлема" Ролан Гаррос в связи с пандемией коронавируса, изначально запланированный в нынешнем году с 25 мая по 7 июня. Теперь турнир пройдет с 20 сентября по 4 октября.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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