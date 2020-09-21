ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

П'ять тенісистів не зіграють на Ролан Гаррос через коронавірус

Автор: Вера Олейник

Відразу п'ять тенісистів не зможуть виступити у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції через коронавірус. Два гравці отримали позитивний тест, а ще троє контактували з тренером, який також заразився інфекцією.

Про це повідомляє пресслужба турніру на офіційному сайті.

Відповідно до протоколу турніру, вони відсторонені від участі в змаганнях і пробудуть на самоізоляції протягом семи днів.

Організатори турніру не розкривають імена цих гравців, але за даними ЗМІ, це боснієць Дамір Джумхур (саме у його тренера - позитивний тест на коронавірус), представник Узбекистану Денис Істомін, серб Педжа Крштін, американець Ернесто Ескобедо, іспанець Бернабе Сапата Міраллес.

Популярні новини

Зазначимо, що через пандемію коронавірусу, Ролан Гаррос кілька разів переносили. Спочатку змагання в нинішньому році були заплановані з 25 травня по 7 червня.

Турнір пройде з 27 вересня по 11 жовтня, кваліфікація стартує на тиждень раніше, 21 вересня.

В основну сітку турніру заявлені чотири представниці України: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова і Катаріна Завацька. Сергій Стаховський та Ілля Марченко зіграють у кваліфікації.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу було скасовано трав'яний турнір серії "Великого шолома" Уїмблдон.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТенниссоревнованияКоронавірус