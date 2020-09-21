П'ять тенісистів не зіграють на Ролан Гаррос через коронавірус

Відразу п'ять тенісистів не зможуть виступити у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції через коронавірус. Два гравці отримали позитивний тест, а ще троє контактували з тренером, який також заразився інфекцією.

Про це повідомляє пресслужба турніру на офіційному сайті.

Відповідно до протоколу турніру, вони відсторонені від участі в змаганнях і пробудуть на самоізоляції протягом семи днів.

Організатори турніру не розкривають імена цих гравців, але за даними ЗМІ, це боснієць Дамір Джумхур (саме у його тренера - позитивний тест на коронавірус), представник Узбекистану Денис Істомін, серб Педжа Крштін, американець Ернесто Ескобедо, іспанець Бернабе Сапата Міраллес.

Зазначимо, що через пандемію коронавірусу, Ролан Гаррос кілька разів переносили. Спочатку змагання в нинішньому році були заплановані з 25 травня по 7 червня.

Турнір пройде з 27 вересня по 11 жовтня, кваліфікація стартує на тиждень раніше, 21 вересня.

В основну сітку турніру заявлені чотири представниці України: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова і Катаріна Завацька. Сергій Стаховський та Ілля Марченко зіграють у кваліфікації.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу було скасовано трав'яний турнір серії "Великого шолома" Уїмблдон.