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Ролан Гаррос перенесут во второй раз из-за коронавируса

Новости » Спорт     24.04.2020 - 12:52
Ролан Гаррос перенесут во второй раз из-за коронавируса
Фото: первая ракетка Украины Элина Свитолина на Ролан Гаррос-2019 (facebook.com/RolandGarros)

Завершить теннисный турнир планируют 11 октября

Сроки проведения Открытого чемпионата Франции по теннису (Ролан Гаррос) вновь изменены в связи с продолжением распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Le Parisien.

В середине марта организаторы объявили, что новые даты турнира в Париже - с 20 сентября по 4 октября. Французы перенесли турнир, ни с кем не проконсультировавшись, что вызвало негодование теннисных организаций. Новые даты накладывались на другие турниры, кроме того, турнир стартовал всего через неделю после другого крупного турнира US Open.

Как утверждает издание, Французская теннисная федерация (FFT) после консультаций с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциацией (WTA) решила перенести Ролан Гаррос еще на неделю - с 27 сентября по 11 октября.

Это позволит игрокам получить дополнительную неделю для восстановления после US Open, который по-прежнему запланирован на период с 31 августа по 13 сентября.

Изначально Ролан Гаррос в нынешнем году был запланирован с 25 мая по 7 июня. Действующие победители турнира испанец Рафаэль Надаль и Эшли Барти из Австралии.

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