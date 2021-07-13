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Пять европейских стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Автор: РБК-Украина

Пять европейских государств присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси. Средни них страны-кандитаты на вступление в ЕС - Македония, Черногория и Албания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Также к санкциям присоединились Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики данному Решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня ЕС ввел против Беларуси секторальные санкции. В частности, ограничен доступ к европейским финансовым рынкам, а также экспорт товаров белорусской промышленности.

Отметим, с октября прошлого года ЕС постепенно вводит санкции в отношении Беларуси. Они были приняты в ответ на фальсификацию президентских выборов в августе 2020 года, а также на репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов.

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