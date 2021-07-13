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П'ять європейських країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі

Автор: РБК-Україна

П'ять європейських держав приєдналися до санкцій Євросоюзу проти Білорусі. Серед них країни-кандитати на вступ до ЄС - Македонія, Чорногорія та Албанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради Європи.

Також до санкцій приєдналися Ісландія і Норвегія, що входять в Європейський економічний простір.

"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики даному рішенню Ради. Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 червня ЄС ввів проти Білорусі секторальні санкції. Зокрема, обмежено доступ до європейських фінансових ринків, а також експорт товарів білоруської промисловості.

Зазначимо, з жовтня минулого року ЄС поступово вводить санкції щодо Білорусі. Вони були прийняті у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у серпні 2020 року, а також на репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів.

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