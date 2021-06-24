ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси
Европейский союз утвердил секторальные санкции против Беларуси. Сегодня завершилась письменная процедура их оформления.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Письменная процедура закончилась. Отраслевые санкции ЕС против Беларуси одобрены. Они нанесут удар по таким секторам, как нефть, калий, банки, табак и наблюдательные технологии", - отметил журналист.
Отметим, эти санкции связаны с принудительной посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Напомним, ранее стало известно, что санкции затронут калийную промышленность, нефть и банковский сектор Беларуси.
А накануне газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что пятый пакет санкций ЕС против Беларуси закроет "последние лазейки" для режима Лукашенко. В частности, речь идет о финансовых ограничениях, например, запрет на торговлю ценными бумагами, на доступ к денежному рынку и зарубежному кредитованию.