Пять европейских стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Пять европейских государств присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси. Средни них страны-кандитаты на вступление в ЕС - Македония, Черногория и Албания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.
Также к санкциям присоединились Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство.
"Они обеспечат соответствие своей национальной политики данному Решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 июня ЕС ввел против Беларуси секторальные санкции. В частности, ограничен доступ к европейским финансовым рынкам, а также экспорт товаров белорусской промышленности.
Отметим, с октября прошлого года ЕС постепенно вводит санкции в отношении Беларуси. Они были приняты в ответ на фальсификацию президентских выборов в августе 2020 года, а также на репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов.