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Пять населенных пунктов Черниговской области освобождены от оккупантов

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Черниговская область, Пятница 11 марта 2022 11:15
Пять населенных пунктов Черниговской области освобождены от оккупантов Фото: пять населенных пунктов Черниговской области освобождены от оккупантов (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Мария Кучерявец

В Черниговской области силы сопротивления освободили от российско-оккупационных войск пять населенных пунктов. Кроме того, нашим силам достались два бронетранспортера врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"Силы сопротивления, действующие на Черниговщине, своими умелыми действиями, проявляя при этом незаурядную решительность, освободили 5 населенных пунктов от кацапской орды", - говорится в сообщении.

По информации ОК "Север", подразделения РФ не способны в полном объеме вести боевые действия.

"Существует паника среди офицерского состава, что их бросило высшее военно-политическое руководство. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач. И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - добавляют в сообщении.

Напомним, украинские бойцы в Черниговской области отбили у российских оккупантов 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.

Ранее мы сообщали, что украинские военные освободили от захватчика населенный пункт под Черниговом.

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